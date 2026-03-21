◇オープン戦ロッテ―中日（2026年3月21日バンテリンD）ロッテの西川史礁が、侍ジャパンから合流後初登板となった中日・高橋宏から2二塁打を放った。「3番・左翼」でスタメン出場。右前腕屈筋損傷から復帰後初めて左翼の守備に就いた西川は第1、2打席は中日の先発・桜井の前に2連続空振り三振に倒れたが、0―2の6回先頭で高橋宏と対戦。初球154キロを右翼線に運び、2死後に寺地の中前適時打で生還。7回には2死一塁から今