女優の小林聡美（60）が、20日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。45歳で進学した大学でできた27歳差の親友について語った。日本文学を学ぶため、45歳で大学へ進学した小林は大学でできた友人について「別に友達作るつもりとか全然なかったんですけど。コンピューターとかが絶対あるんですよ、今、入ると。レポート出したりとか。そういうのができないから自然と若い友達にいろいろと教えてもらって、助けてもらっ