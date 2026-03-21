【エルサレム＝福島利之】イスラエルの民放「チャンネル１２」は１９日、複数の当局者の話として、対外情報機関モサドがイランへの軍事作戦の開始前にベンヤミン・ネタニヤフ首相ら政権幹部に対して、イラン政権の打倒は可能だとの評価を伝えていたと報じた。モサドのダビッド・バルネア長官は、イラン指導部を殺害し、政権機関へ打撃を与えれば、イラン国民が街頭に出て代替の政権を見つけるだろうと伝えたという。ただ、結果