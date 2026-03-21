「ウィナーズカップ・Ｇ２」（２１日、防府）お笑いコンビのどりあんず（平井俊輔、堤太輝）が来場。場内ステージで行われたお笑いショー＆予想会に出演した。防府競輪場に来場は「２回目です」と平井。２０２４年１０月にリニューアルした当場は、開放感あふれるステージもセールスポイントに。平井は「すごくいいですね。奥行きがすごいので、フェスみたいに楽しめました」とニンマリ。「大きく使えるのでネタの幅も広がり