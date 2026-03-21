モーニング娘。’26が21日、千葉・幕張メッセで「Hello！Projectひなフェス2026」に出演した。ハロプロ研修生の杉原明紗（めいさ＝14）が新メンバーとして加入することが、サプライズ発表された。リーダー野中美希（26）が「この場をお借りして、1人目を発表したいと思います」と紹介すると、会場は大歓声に包まれ、杉原がステージに姿を見せるとさらに大きな歓声が上がった。杉原は大きな拍手を受け、涙ぐみながら「杉原明紗、1