ついに開幕した嵐のラストツアー。5人の集大成となるパフォーマンスに華を添えるのは、総勢20名のジュニアたちだ。超人気グループ「ACEes」をはじめとする精鋭たちが抜擢された背景には、演出を担う松本潤の“ある意向”があった--。【画像】5人全員が“国宝級イケメン”の奇跡…ネクスト嵐と目される超人気グループの「ACEes」以下、その内幕を報じた「週刊文春 電子版」のスクープ記事を再公開する（初出＝2026年2月23日配信