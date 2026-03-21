春のセンバツ高校野球では、伝説の“死闘”と呼ばれた、のべ25回にも及ぶ熱戦を繰り広げた2チームが23年ぶりに甲子園で対戦しました。埼玉・花咲徳栄と兵庫・東洋大姫路の1回戦。2003年、準々決勝で対戦すると延長15回で決着がつかず再試合になるも、その再試合も延長にもつれる激闘となり、東洋大姫路がサヨナラ勝ちをおさめました。23年ぶりの顔合わせとなったこの試合の6回、東洋大姫路が均衡を破りました。東洋大姫路の5番、松