「センタープール」は開業当初から阪神電車の尼崎駅から普通列車で西へ2駅の場所に、「尼崎センタープール前」という駅があります。 【駅からボートレース観戦できた!?】これが「尼崎センタープール前駅」です（画像）しかし駅周辺には、水泳用のプールはありません。それなのに、なぜこのような駅名なのでしょうか。同駅の名前は、隣接する競艇場「ボートレース尼崎」にある大きなボート池に由来するといわれています。それ