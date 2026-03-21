長崎市の国道で21日、道路を横断していた80代の男性が車にはねられました。 警察はひき逃げ事件として、逃げた車の行方を追っています。 （荒木 陸 記者） 「ひき逃げが起きた現場です。現在、警察による見分が行われています」 21日午前11時20分頃、長崎市丸尾町の国道202号で道路を横断していた80代の男性が、右折中とみられる車にはねられました。 警察によりますと、はねられた男性は病院に搬送され、事故直後