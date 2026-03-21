球界を代表するスラッガーが、オフ期間に遭っていたアクシデントを告白した(C)Getty Images衝撃的なアクシデントが明らかになった。告白したのは、アストロズのカルロス・コレア。メジャーリーグ屈指でも指折りの強肩強打のスラッガーは、昨夏に愛息子とともに湖で溺れ、命の危機に瀕していたというのだ。 【関連記事】「今やから言いますけど…」元ロッテ監督、吉井理人氏が明かす“佐々木朗希より上”の侍戦士佐々木視察