大相撲春場所14日目、東幕下4枚目で金沢市出身の炎鵬は十両力士との対戦に敗れ、今場所を5勝2敗で終えました。炎鵬は、先の初場所で6勝1敗の成績をあげ、今場所は十両に近い位置に番付を上げています。14日目は、東十両12枚目の錦木との対戦でした。炎鵬は、立ち合いから左を差しましたが、錦木が胸を合わせ寄りたてます。体重差を跳ね返す間もなく、炎鵬は寄り倒しで敗れました。春場所は5勝2敗で終えました。炎鵬は首を故障し202