霧島大相撲春場所14日目は21日、大阪市浪速区のエディオンアリーナ大阪で行われ、東関脇霧島（29）＝本名ビャンブチュルン・ハグワスレン、モンゴル出身、音羽山部屋＝の14場所ぶり3度目の優勝が決まった。2敗目を喫したが、3敗で追っていた横綱豊昇龍と平幕琴勝峰がともに敗れた。今場所は初日から攻めと粘りが光り、あと1日を残して大関昇進目安とされる直前3場所合計33勝を上回る34勝。かつての横綱候補が存在感を取り戻し