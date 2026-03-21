BTS復帰公演の会場、光化門広場＝21日、ソウル（ロイター＝共同）【ソウル共同】韓国の人気音楽グループBTSは21日午後8時（日本時間同）、首都ソウル中心部の光化門広場で復帰公演を行う。兵役を終えたメンバー7人全員の「完全体」によるコンサートで、最大で26万人のファンらが集まるとの予測も。警察は周辺に多数の人員を配置し、厳戒態勢を敷いた。公演は無料で、米動画配信大手ネットフリックスが全世界に生中継。BTSは20