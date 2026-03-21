ＪＲ西日本の豪華寝台列車「瑞風」の路線に２１日から「びわ湖１周」のルートが加わり、滋賀県長浜市の木ノ本駅で歓迎イベントが開かれました。 ホームに詰めかけた約５００人の鉄道ファンら。長浜市の木ノ本駅に初めて到着した「ＴＷＩＬＩＧＨＴ ＥＸＰＲＥＳＳ瑞風」を熱烈に出迎えました。 （訪れた人）「かっこよかったです」「乗ってみたい。でも金がないんだよ」 「瑞風」は“走る高級ホテル”