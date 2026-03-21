◇オープン戦楽天0―3巨人（2026年3月21日東京D）楽天の西口直人投手（29）が0―3の7回に4番手で登板。増田陸に四球を与えた後、右腕の張りのため、わずか5球で降板した。22日以降のプレーは状態を見て判断される。西口は昨季、中継ぎで52試合に登板し、防御率1・07と抜群の安定感でブルペン陣を支えた。今季はキャンプから先発に挑戦。「先発で2桁勝ちたい。初回から三振を取るピッチングを1イニングずつ積み重ねていき