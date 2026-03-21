近畿大学の東大阪キャンパスでは卒業式が行われ、サプライズゲストとしてＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの村上信五さんが登場しました。 ２１日、近畿大学の東大阪キャンパスで行われた卒業式には卒業生約６０００人が参加。 ゲストスピーカーとしてＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの村上信五さんがサプライズで登場し会場を沸かせました。 （ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ村上信五さん）「先に社会に出ている人間としてお伝え