女優の小林聡美（60）が、20日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。45歳で大学へ進学した理由を語った。45歳で大学へ進学した小林。MCの笑福亭鶴瓶が「この世界入ってるから、行きたいんやったら行こうって思えるけど、受験せなアカンねんで。大変やったやろ？勉強もせなアカンやんか」と聞くと、小林は「でも、社会人入試っていうのがあるんですよ。だからね、3科目ぐらいだったので」と説明した。MCのKis−My−