タレント、ホラン千秋（37）が、20日放送のニッポン放送「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」（午後10時）に出演。髪を染めた理由を話した。パーソナリティーを務めるシンガー・ソングライター松任谷由実（72）が、TBS系のニュース番組「Nスタ」で25年3月まで約8年間メインキャスターを務たホランに「キャスターの時と（違って）髪とか染めまくってるじゃないですか」と質問。ホランは「染めまくってるんです。もういろんな色