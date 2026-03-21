気迫のこもった表情で押し込む相模原の選手たち＝秩父宮（（Ｃ）ＪＲＬＯ）ラグビーのＮＴＴリーグワン１部は２１日、東京・秩父宮ラグビー場などで第１２節３試合が行われ、相模原は東京ＳＧに３５─３２で競り勝ち、４勝目（８敗）を挙げた。試合は一進一退の展開。相模原は前半終了間際にＳＨウェバーの逆転トライなどで２１─１７で折り返した。後半開始早々に逆転され、一時は１１点差をつけられながらも食い下がり、同３