俳優石原良純（64）が21日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）にゲスト出演。兄のジャーナリスト石原伸晃氏について語った。石原はリスナーからのメールで「兄である伸晃さんのSNSでのはしゃぎっぷりどう感じていますか？」と質問を受けた。伸晃氏はインスタグラムで積極的に近況を発信しており、石原は「逆に聞きたい。あれ大丈夫？もう怖いんだもん」と苦笑した。13日には芸能事務所