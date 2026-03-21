歌うクジラこの記事の画像を見るどんどん世界が悪いほうへ悪いほうへと進んでいっている気がする。広がる格差、満たされない暮らし、止まらない少子化、移民をめぐる問題。分断をあおる議論が熱を帯び、戦争が始まりかねない不穏な空気が漂っている。そんな少しずつ壊れていく社会に行き詰まりを覚えたとき、手に取りたくなるのがディストピア小説。それも、読むなら上質なものがいい。優れたディストピアは絶望を描くだ