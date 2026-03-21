21日にニッポン放送で放送された『ニッポン放送ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ』に出演した松井稼頭央氏が登場し、セ・リーグの本命チームに阪神を挙げた。松井氏は「投手力もそうですけど、攻撃力もそうですよね。近本選手、中野選手、森下選手、佐藤選手、大山選手がいて、キャッチャーも坂本選手、梅野選手がいますけど、レギュラー陣が固定されて6人、7人いるチームはなかなかないと思うんですよ。そういう意味