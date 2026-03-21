21日にニッポン放送で放送された『ニッポン放送ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ』に出演した松井稼頭央氏が登場し、広島のドラフト1位・平川蓮（仙台大）について言及した。松井氏は「スイッチであれだけ振れる選手はなかなかいない」と絶賛し、「スイッチが少なくなってきている中で、あれだけ振れるスイッチが出てきたというのは僕はすごく注目したいと思います」と期待を寄せた。「左右で打てるのは本人にとっても