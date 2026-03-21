60代以降の方に必要な食生活はどのようなものか。医師の和田秀樹さんは「日本人は40歳をすぎたあたりから、脂っこいものが苦手になる人が多いが、『胃が弱いから』とあっさりしたものばかりを食べていては、どんどん体が枯れていってしまう。そこで食欲がないときでも効率よくたんぱく質と脂肪を補給できる戦略を提案する」という――。※本稿は、和田秀樹『65歳からは戦略的ちょいデブ』（青春出版社）の一部を再編集したものです