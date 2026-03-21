3月21日、中山競馬場で行われた11R・フラワーカップ（G3・3歳オープン・牝・芝1800m）は、原優介騎乗の6番人気、スマートプリエール（牝3・栗東・大久保龍志）が勝利した。1/2馬身差の2着にロンギングセリーヌ（牝3・美浦・竹内正洋）、3着に1番人気のイクシード（牝3・美浦・木村哲也）が入った。勝ちタイムは1:48.3（良）。2番人気で津村明秀騎乗、ゴディアーモ（牝3・美浦・森一誠）は、7着敗退。【函館1R】武豊スマートプ