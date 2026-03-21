【女子旅プレス＝2026/03/21】静岡県御殿場市の御殿場高原 時之栖（ときのすみか）では、園内約5,000本の桜を楽しむ「Spring Festival 2026」をスタートした。約5,000本を超える桜が咲き誇る絶景のなか、ご当地グルメやクラフトビールを楽しめる春の祭典だ。期間は4月5日（日）までの土日祝日。【写真】静岡「月と鮪 石上」温泉に鮪尽くしの贅沢夕食…知る人ぞ知る隠れ宿で“静”を愉しむ休日を◆桜に覆われる約300mの「桜のトンネ