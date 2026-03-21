自分を置いて彼氏が上京することになったら、寂しさや不安が募ってしまうもの。できればしおらしくお見送りしたいところですが、それが無理だとしても、せめて険悪なムードになるのは避けたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身男性82名に聞いたアンケートを参考に「面倒くさい女…上京する彼氏をうんざりさせる一言」をご紹介します。【１】「もういい！今すぐ別れる！」と衝動的に別れを宣言する「ケンカっぽくさよな