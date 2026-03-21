◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第７節大宮４―１磐田（２１日、ヤマハ）Ｊ２ジュビロ磐田はＪ２大宮に１―４で敗れた。０―２で折り返した後半１４分にＦＷグスタボシルバがゴールを決めたが、その２分後に失点。さらにアディショナルタイムに４点目を奪われた。チームは３連敗となったが、後半３８分にＤＦ増田大空（そら）が公式戦初出場。出番は短かったものの、左サイドからクロスを入れ、ＦＫも蹴ってサポーター