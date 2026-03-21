◆女子プロゴルフツアーＶポイント×ＳＭＢＣレディス第２日（２１日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６７３１ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、１８位で出たツアー６勝の笠りつ子（ＰＧＭ）が３バーディー、１ボギーの７０と伸ばし、通算２アンダーでトップと１打差の２位に浮上した。「今日はパターがすごく入ってくれたので、あまりボギーを打たずにしのげた。一打一打、とにかくボギーを打たないように気合でやった」と