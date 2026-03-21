◆オープン戦阪神１―０オリックス（２１日・京セラドーム大阪）日本ハムから阪神に交換トレードで移籍した伏見寅威捕手が、負傷交代した。「８番・捕手」でスタメン出場し、迎えた５回。先頭で曽谷から右ふくらはぎ付近に死球を受け、苦悶（くもん）の表情を浮かべて倒れ込んだ。しばらくして立ち上がり一塁に歩いたが、代走・岡城が送られた。試合後に「痛いは痛いですけど、明日（２２日）確認して…という感じです。や