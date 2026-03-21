３月末で日本テレビを退社する岩田絵里奈アナウンサーが、６年間担当した同局系「沸騰ワード１０」（金曜・午後７時５６分）の卒業を報告。共演者とのショットを公開した。岩田アナは２１日までに自身のインスタグラムを更新。「本日、沸騰ワード１０を卒業しました。入社３年目から６年間担当させていただき、バナナマンさん、出川哲朗さん、カズレーザーさんという尊敬する皆さんに囲まれ、バラエティーのいろはを一から学ば