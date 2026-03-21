元プロ野球・ヤクルトの外野手コンビ・坂口智隆さんと上田剛史さんがそろって２１日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）に出演。上田さんがＴｉｋＴｏｋの事務所を設立したことを明かす一幕があった。現役時代はオリックスからヤクルトに移籍した坂口さんが上田さんからレギュラーの座を奪う形になった２人だが、この日は「今の上田はキラキラしてます。野球スクールやったり、ＹｏｕＴｕｂｅｒと