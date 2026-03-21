◆オープン戦中日２―２ロッテ（２１日・バンテリンドーム）中日の新外国人、ミゲル・サノー内野手が２回先頭で先制ソロを放った。カウント２―２からの６球目。田中晴の内角の１５０キロを左中間のホームランウイングに運んだ。少し詰まったが「バットの芯に当たれば、パワーはあるからね。打った瞬間にホームランになると思ったよ」と怪力を披露。井上一樹監督は「ドラゴンズになかったもの、求めているもの（本塁打）を出し