ともに楽天の監督を務めた平石洋介さんと今江敏晃さんがそろって２１日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）に出演。今江さんが２人の母校、名門・ＰＬ学園野球部の大先輩である平石さんを“イジリ倒す”一幕があった。この日、互いのすごいと思うところを聞かれた今江さんは「平石さんは人との距離の詰め方がうまいなあと感じていて」とまず発言。「ＰＬの大先輩の宮本慎也さんや福留孝介さんに最