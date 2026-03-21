明日22日は西から天気は下り坂で、西日本は次第に雨が降るでしょう。九州など、まとまった雨量になる所もある見込みです。東〜北日本は、次第に雲が増える所があるものの、天気の大きな崩れはなく、春のお出かけが楽しめそうです。明日22日西日本は次第に雨東〜北日本はお出かけ日和明日22日は、高気圧の中心が次第に東へ離れ、大陸から東シナ海を通って南西諸島付近に前線がのびるため、西から天気は下り坂です。西日本では九