◆大相撲春場所１４日目（２１日・エディオンアリーナ大阪）元大関・霧島の２０２３年九州場所以来、１４場所ぶり３度目の優勝が決まった。１敗で単独首位の霧島は敗れたものの、追う３敗の豊昇龍、琴勝峰も相次いで黒星を喫し、決定した。横綱・豊昇龍（立浪）は、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）に外掛けで敗れ、４敗目となった。琴桜は９勝目。関脇・霧島（音羽山）は、大関・安青錦（安治川）に下手投げで敗れ、２敗目となった。