世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。ベトナムの「スマホ泥棒と“撮影バトル”？返してもらう条件は…」についてです。◇これはベトナムで撮影された映像。オリの隙間からのぞく、スマホを構えた人たち。実は…観光客がサルを撮影しようとした瞬間、スマホを“強奪”されたのです。さきほどの映像は、まさにその時のもの。慣れた手つきで、観光客を“逆撮影”しています。スマホを操るサルは、ケースをとったり、威嚇したり