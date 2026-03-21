閉校する町野小で行われた記念イベントで、風船を飛ばす子どもたち＝21日午後、石川県輪島市石川県輪島市の町野小と東陽中の2校が3月で閉校するのを前に、21日に同小で記念イベントが開かれた。両校は2024年の能登半島地震で避難所となり、児童生徒数は半減。同年9月の豪雨では床上浸水した。この日は被災で転校した子どもたちも集まり、再会を喜ぶ姿が見られた。在校生が体育館で住民ら100人を前に、楽器の演奏や演劇、校歌を