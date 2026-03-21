日本維新の会の党大会であいさつする吉村代表＝21日午後、東京都内日本維新の会は21日、昨年10月の自民党との連立政権発足以来初めての党大会を東京都内のホテルで開催した。憲法改正や衆院議員定数削減を目指す方針を明記した2026年活動方針を採択し、吉村洋文代表（大阪府知事）は「自民党ができないことをやり遂げる」と強調。高市早苗首相（自民総裁）は訪米日程との兼ね合いで出席せず「維新との信頼関係は揺るぎない。憲法