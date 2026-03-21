「大相撲春場所・１４日目」（２１日、エディオンアリーナ大阪）関脇霧島は大関安青錦に下手投げで敗れ、２敗目を喫した。しかし、直後の取組で横綱豊昇龍が敗れ、３敗が消滅。千秋楽を残し霧島の２３年九州場所以来１４場所ぶり３度目の優勝が決まり、大関復帰が濃厚となった。まさかの形での決着となった。かど番危機で迎えた安青錦との一番。勝って決めたところだったが、低い体勢で当たってきた安青錦の体を起こすことが