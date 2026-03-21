女優の鈴木保奈美（59）が21日、ニッポン放送「八木亜希子 LOVE ＆ MELODY」（土曜前8・30）にゲスト出演し、意外な願望を明かす場面があった。1986年に女優デビューして40年。「途中子育てでお休みしているのでちゃんと40年やりましたという気はしていない」と言い、「達成感もない」と笑う。当時から変化したことを聞かれると「自分自身は変わらないなと思いますけど…空気読むの下手だし、うじうじしているし」と明かし、