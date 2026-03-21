妊娠中や産後のデリケートな時期だからこそ、毎日身につけるインナーにはこだわりたいもの。エンジェリーベから、ママの声をもとに進化した「ブラキャミ」が登場しました。暑い季節でも快適に過ごせる工夫が詰まった新作は、忙しい毎日に寄り添う頼れる存在♡心地よさと機能性を兼ね備えた、今注目の授乳インナーをチェックしてみてください。 ひんやり快適な授乳ブラキャミ 助産院監修 ママとつく