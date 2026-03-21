メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手（27）が2年連続の開幕投手へ。最後のオープン戦となるサンディエゴ・パドレスとの試合で、素晴らしいピッチングを見せてくれました。WBC後、初のマウンドに登った山本投手は初回からエンジン全開でした。切れ味抜群の変化球で、なんと3者連続三振。完璧な立ち上がりを見せました。一方、大谷翔平選手（31）もWBC後、打者としては初のオープン戦。第一打席は高めのボールを