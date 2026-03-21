■大相撲春場所・14日目（21日、エディオンアリーナ大阪）関脇・霧島（29、音羽山）が2023年九州場所以来、14場所ぶり3度目の優勝を飾った。大関・安青錦（21、安治川）に下手投げで敗れたものの、2差で追っていた横綱・豊昇龍（26、立浪）と琴勝峰（26、佐渡ヶ嶽）もそろって敗れたため、3敗力士がいなくなり、千秋楽を待たず賜杯を手にした。霧島は立ち合いから低い体勢で当たってきた安青錦を起こそうとするが、左の前まわしを