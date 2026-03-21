米マット最注目株と目されている期待の美女レスラーの、ギャップあふれるビジュアルの最新ショットが話題に。ファンから絶賛のコメントが寄せられている。【画像】期待の美女レスラー、圧巻の“メガネ×美腹筋”最新ショットWWE女子スーパースターのケンダル・グレイが20日、自身のX（旧ツイッター）を更新。美腹筋とメガネ姿が新鮮なショットを公開した。公開された2枚の写真では、黒のトレーニングウェアに身を包んだケン