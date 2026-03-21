原油価格が高騰する中、アメリカ政府がイラン産原油への制裁を一部緩和し、海上で輸送中の原油の販売などを一時的に認めると発表しました。アメリカ財務省は20日、既に海上で輸送中のイラン産原油や石油製品について、3月20日から4月19日までの30日間、販売や購入を認めると発表しました。対象は既に船に積まれているものに限られ、新たな生産や新規の取引は認められないとしています。ベッセント財務長官も20日、SNSで「アメリカ