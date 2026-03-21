県内に184か所ある「駐在所」。警察官が住み込みで地域の治安を守っています。妙高市の駐在所には県警の「山岳遭難救助隊」に所属する警察官がいます。時にはスキー板をはき、山の安全も守る雪国の“駐在さん”に密着しました。 ■勤務員は1人交番とは異なる「駐在所」 この時期、全国から多くのスキーヤーが訪れる妙高市。妙高山のふもとにある関山地区には、警察官は1人のみ。駐在所で勤務しています。