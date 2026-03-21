Aさん（26歳女性）は、1歳2カ月の子どもを育てながら時短勤務をしています。夫は朝が早く残業も多いため、子どもの体調不良時の対応や保育園の送迎を担うことが難しい状況です。そのためAさんが主に育児を担い、時短勤務をせざるを得ません。【漫画】「え、別に育休とらなくていいよ」妻にも義母にも言われて…30代夫が拍子抜けAさんの月収は20万円から15万円に減り、物価高や住宅ローンの返済もあって家計は毎月約3万円の赤字です