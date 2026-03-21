日本のモータースポーツ2026年開幕。人材不足解消に向けた業界の新たな挑戦2026年3月21日、栃木県のモビリティリゾートもてぎにてスーパー耐久シリーズ初戦が開催されました。同時に、一般社団法人日本自動車会議所による「モータースポーツ オープニングセレモニー2026」も実施。四輪や二輪の垣根を越え、主要団体の代表者が集結して開幕を宣言しました。今回は、モータースポーツ委員会の具体的な活動内容や、現場