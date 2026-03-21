＜フォーティネット・ファウンダーズカップ2日目◇20日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞原英莉花にとって、神経をすり減らす一日だった。朝一のティショットでOBを喫し、“+3”の滑り出し。それでも4つのバーディを奪って「71」とスコアを伸ばし、予選通過を決めた。【写真】レアすぎ？原英莉花の振袖姿「なかなかバーディが来なくて、すごく疲れました」と振り返るように、この日は我慢の展